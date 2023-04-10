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Общество

Первые в 2023 году общественные пространства начали благоустраивать в Нижнем Новгороде

13 апреля 2023 17:02  [36] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первые в 2023 году общественные пространства начали благоустраивать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Как рассказал мэр, основные работы начнутся к концу апреля, но уже сейчас в Ленинском, Автозаводском, Приокском и Московском районах стартовала подготовка к благоустройству. Подрядчики убирают аварийные деревья и демонтируют старую инфраструктуру. 

Так, в Приокском районе в этом году будет благоустроена одна территория, еще две – впервые в Новинском сельсовете: здесь приведут в порядок аллею по улице Центральной в поселке Новинки и парковую зону в ЖК "Окский берег". В Новинках работы начнутся в конце апреля, а на "Аллее любви" в Щербинках-2 уже идет подготовка.

На территории аллеи уже демонтированы старые опоры освещения и брусчатое покрытие, оборудование и материалы были закуплены заранее. Благоустройство должно завершиться к середине июля.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Также напомним, что более 3,5 млрд рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода в 2023 году.

Кроме того, жители Нижнего Новгорода смогут проголосовать за 30 территорий для благоустройства в 2024 году.

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Теги:
Благоустройство
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