Склад с немаркированной табачной продукцией стоимостью 50 млн рублей обнаружили в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба Приволжского таможенного управления

Склад с немаркированной табачной продукцией стоимостью 50 млн рублей обнаружили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Согласно информации, на склады были обнаружены табак, курительные смеси для кальяна, а также жидкости для одноразовых электронных сигарет. Всего было изъято более 74 тысяч упаковок продукции.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ (хранение и сбыт немаркированной табачной продукции).

Ранее сообщалось, что более двух тысяч блоков немаркированных сигарет изъяли в Нижегородской области.