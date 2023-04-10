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Общество

Около 40 километров трассы Р-177 "Поветлужье" отремонтируют в Нижегородской области в 2023-2024 годах

14 апреля 2023 17:23  [43] Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород

Около 40 километров трассы Р-177 "Поветлужье" отремонтируют в Нижегородской области в 2023-2024 годах. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

Как отметили в компании, сейчас несколько участков дороги в Воскресенском районе находятся в неудовлетворительном состоянии. Здесь практически отсутствует асфальт, а основание дороги ослаблено или сильно повреждено.

В 2023-2024 годах будет отремонтировано около 40 километров дороги на участке с 146-го по 186-й км от пгт Воскресенское до границы с Республикой Марий Эл.

На этих участках будет отфрезерован изношенный асфальт, уложен новый, укреплены обочины. На наиболее поврежденных участках будет восстановлено земляное полотно методом холодной регенерации с добавлением скелетного материала и комплексного вяжущего. Дорожное покрытие будет выполнено из двух слоев – выравнивающего, а также верхнего из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Также будет обновлена инфраструктура дороги. Специалисты восстановят систему водоотвода, заменят ограждения, отремонтируют существующие тротуары и посадочные площадки, смонтируют 19 новых автопавильонов, установят 830 дорожных знаков и 330 сигнальных столбиков.

Работы пройдут в два этапа. В 2023 году будет отремонтирован участок с 174-го по 186-й км от поворота на Сысуево до границы с Марий Эл. В 2024 году в порядок приведут оставшиеся отрезки.

Дорожные работы будут выполняться последовательно на отрезках протяженностью от одного до трех километров. При необходимости на них будет организовываться реверсивное движение.

Ранее сообщалось, что дорожно-строительный сезон на трассе М-7 в Нижегородской области стартовал 10 апреля.

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Теги:
Дороги Р-177 Ремонтные работы
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