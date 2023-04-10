Нижегородцы могут принять участие в мероприятиях Общероссийских дней охраны окружающей среды Общество

Фото: КУПНО

Нижегородцы могут принять участие в мероприятиях Общероссийских дней охраны окружающей среды. Об этом сообщили в Корпоративном университете правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в регионе в рамках реализации ESG–повестки и Общероссийских дней защиты окружающей среды планируется провести экологические соревнования и составить рейтинг экологически ответственных организаций.

Так, в мобильном приложении "МЫ" запущен экологический проект. Нижегородцы поучаствовать в трех несложных, но важных для природы акциях. С 15 апреля можно сдавать в переработку использованные батарейки, с 24 апреля стартует очистка от мусора лесов и прибрежных территорий, а с 15 мая – посадка деревьев. Итоги акции подведут 5 июня.

Лидеры рейтинга получат благодарственные письма правительства Нижегородской области, бесплатный доступ к образовательным программам КУПНО. Представители 100 самых экологически ответственных компаний смогут поучаствовать во встречах с известными деятелями культуры, спорта, политики, общественными деятелями. Также предусмотрены билеты в нижегородские музеи, на экскурсии в заповедники, на спортивные мероприятия. 200 лидеров рейтинга получат возможность принять участие в реализации общегородских экологических акций

К участию в проекте приглашаются в первую очередь сотрудники государственных, муниципальных учреждений и экологически ответственных нижегородских компаний.

В приложении, помимо рейтинга пользователей, будет формироваться также рейтинг экологически ответственных организаций, сотрудники которых примут участие в мероприятиях экопроекта.

Ранее сообщалось, что представитель Нижегородской области стал финалистом проекта "Экософия".