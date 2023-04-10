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Общество

"Нижегородский водоканал" отремонтирует водопроводные и канализационные сети в Квартале церкви Трёх Святителей

14 апреля 2023 17:53  [70] Общество
Квартал церкви Трёх Святителей

Квартал церкви Трёх Святителей

Фото: предоставлено Нижегородским водоканалом

"Нижегородский водоканал" капитально отремонтирует водопроводные и канализационные сети в Квартале церкви Трёх Святителей. 12 апреля был подписан соответствующий договор с подрядчиком. Как рассказали в пресс-службе компании, работы пройдут в границах улиц Новой, Славянской, Студёной и Короленко.

Заместитель гендиректора по строительству АО "Нижегородский водоканал" Алексей Родионов сообщил, что предприятие выполняет масштабную плановую работу по обновлению и замене сетей водоснабжения и водоотведения в городе, в том числе, в исторической его части - в квартале церкви Трёх Святителей.

Отмечается, что ремонт на данном участке "Нижегородский водоканал" выполнит в соответствии с поручением главы региона Глеба Никитина по сохранению и комплексному развитию исторической среды города Нижнего Новгорода.

Алексей Родионов добавил, что обновление инженерных сетей повысит качество водоснабжения и водоотведения квартала.

"Это позволит создателям и сотрудникам данного исторического пространства, не беспокоясь о надёжности поставок коммунальных ресурсов, сконцентрироваться на развитии исторической среды и повышении её туристического и рекреационного потенциала для жителей и гостей Нижнего Новгорода", – подчеркнул представитель водоканала.

Согласно информации, работы планируется провести на семи участках сетей в период с апреля по июнь. В это время будут заменены существующие трубопроводы, отремонтированы колодцы и проведено благоустройство.

Для домов, попадающих в зону ремонта, будет организовано временное водоснабжение по специально проложенной "времянке".

Директор подрядной организации ООО "Горпромжилстрой" Валентин Дроздович рассказал, что капитальный ремонт будет выполняться с учётом особенностей территории. Чтобы сохранить культурный слой квартала, работы будут проводиться бестраншейным методом. Раскопки будут вестись только при замене конструкций колодцев.

В новых коммуникациях будут использованы устойчивые к коррозии трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления), которые позволят повысить срок службы реконструируемого водопровода и канализации.

Напомним, в декабре 2022 года АО "Нижегородский водоканал" установил в Квартиле церкви Трёх Святителей столетнюю водоразборную колонку системы Черкунова. Колонка прошла очистку пескоструйным аппаратом, также на ней выточили новые декоративные элементы, покрасили и покрыли защитным слоем лака. Специалисты также обновили подземный механизм, а систему водоотведения организовали так, чтобы вода не вытекала ни на проезжую часть, ни на тротуар.

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Теги:
Водоканал водопровод Реконструкция
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