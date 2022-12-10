Столетнюю водоразборную колонку установили в квартале церкви Трех Святителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Столетнюю водоразборную колонку системы Черкунова установили в квартале церкви Трех Святителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, такие колонки устанавливались в Нижнем Новгороде в 1920-40-х годах. Одна из них сохранилась в Нижегородском водоканале.

Руководитель проекта "Заповедные кварталы" Нина Ершова рассказала, что волонтеры фестиваля "Том Сойер Фест" уже отремонтировали 8 домов в квартале, а следующем году запланирован ремонт еще двух домов.

Историческая колонка находится около первого дома, построенного в квартале церкви Трех Святителей – дома солдатки Варвары Бердиниковой (1846 год), на перекрестке улиц Новая и Короленко.

"Дети, которые ходят сейчас в начальную школу, не понимают, что такое колонка и для чего она нужна. Мы показываем им это на интерактивных экскурсиях, они берут из колонки воду, летом поливают растения", - рассказала Нина Ершова.

Колонка прошла очистку пескоструйным аппаратом, также на ней выточили новые декоративные элементы, покрасили и покрыли защитным слоем лака.

Гендиректор АО "Нижегородский водоканал" Илья Халтурин добавил, что специалисты также обновили подземный механизм, а систему водоотведения организовали так, чтобы вода не вытекала ни на проезжую часть, ни на тротуар.

Напомним, новогодняя программа в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода стартовала 25 декабря.

Также ранее сообщалось, что пять домов в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей отреставрируют в 2023 году.