Нижегородские компании могут получить гранты от фонда "Сколково" Экономика

Компании Нижегородской области, внедряющие отечественные решения на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), могут в 2023 году принять участие в конкурсе на получение грантов от фонда "Сколково".

Размер гранта составит от 20 млн до 100 млн рублей. Мера поддержки предусмотрена федеральным проектом "Искусственный интеллект" национальной программы «Цифровая экономика РФ». Куратором направления является вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По информации Фонда "Сколково", претендовать на получение грантов могут компании, внедряющие ИИ-технологии для цифровой трансформации бизнеса. Проекты с применением искусственного интеллекта для совершенствования продуктов, сервисов и платформенных решений компаний должны быть пилотными. При этом поддержка возможна при условии софинансирования заказчиками ИТ-решений не менее 50% от сметы проекта из внебюджетных источников.

Основные условия участия в программе:

· статус налогового резидента России;

· соответствие проекта критериям в сфере ИИ, установленным Минэкономразвития России;

· проект должен быть экономически эффективным, а внедряемое решение должно обладать потенциалом тиражирования и конкурентоспособностью.

"Мы взяли курс на обеспечение широкомасштабного внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях. Ключевая задача – создать отечественный рынок сбыта ИИ-решений. Уверен, что подобная мера в текущих условиях найдет отклик у множества компаний и станет отправной точкой на пути повсеместного внедрения отечественных решений", - прокомментировал заместитель министра экономического развития РФ, руководитель федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика РФ» Максим Колесников.

Председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов напомнил, что мера поддержки была запущена в 2021 году. Тогда фонд поддержал восемь проектов пилотного внедрения ИИ на общую сумму 569 млн рублей. В числе грантополучателей – предприятия промышленности, здравоохранения, образования, сельского хозяйства.

"В этом году мы планируем поддержать не менее девяти проектов. Ожидаемый результат меры поддержки – расширение практического применения искусственного интеллекта в целях повышения эффективности производственных процессов, улучшения доступности и качества товаров и услуг для наших граждан", - пояснил Игорь Дроздов.

Подробная информация об участии в конкурсе и необходимая документация доступны на сайте фонда "Сколково".

В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы «Цифровая экономика РФ», разработанного Минэкономразвития России, "Сколково" выступает оператором государственной поддержки апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях. Программа рассчитана до 2024 года.