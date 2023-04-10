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Общество

Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства началось по нацпроекту "Жилье и городская среда"

15 апреля 2023 10:18  [40] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Стартовало голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Голосование будет проходить с 15 апреля по 31 мая 2023 года на сайте: https://golosza.ru/. Также у нижегородцев будет возможность познакомиться с представленными проектами и проголосовать в одном из 116 волонтерских пунктов, открытых на территории региона.

В голосовании могут принять участие жители городов и поселков области с населением более 20 тыс. человек: Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Дзержинска, Выксы, Кулебак, Сарова, Шахуньи, Навашинского и Семеновского городских округов, а также муниципальных районов: Балахнинского, Богородского, Городецкого, Кстовского, Лысковского, Павловского, Починковского, Уренского.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, претендентами на благоустройство в 2024 году стали 114 общественных пространств – это парки, скверы, аллеи, зоны отдыха. Для победителей конкурса при участии жителей будут подготовлены концепции обновления, проектно-сметная документация, а в 2024 году – выполнено благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда". Нововведением этого года стало то, что жители Нижнего Новгорода смогут проголосовать за благоустройство общественного пространства в любом районе города, а не только там, где они прописаны.

В Нижегородской области рейтинговое голосование проходит ежегодно с 2019 года. Участие в онлайн-голосовании на сайте: https://golosza.ru/ займет не более пяти минут. Если раньше пользователь не регистрировался на данном сайте, то потребуется подтверждение номера телефона через смс. Далее появится возможность ознакомиться на сайте с предварительной концепцией благоустройства пространств и выбрать из перечня одну общественную территорию, которая, по мнению участвующего в голосовании, должна быть благоустроена в первую очередь.

Голосование за новые объекты благоустройства организовано по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту "Жилье и городская среда". Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".

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Теги:
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