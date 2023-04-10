Литургия прошла в Спасском Староярмарочном соборе Нижнего Новгорода 14 апреля Общество

Фото: Кирилл Барков

В Великую субботу 14 апреля в Спасском Староярмарочном соборе Нижнего Новгорода состоялась Крещальная Божественная литургия.

Богослужение возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Правящий архиерей вручил клирикам Нижегородской епархии патриаршие награды.

Протоиерей Евгений Худин, протоиерей Павел Березин, протоиерей Сергий Закунов и игумен Вассиан (Бирагов) удостоены права служить Божественную литургию с открытыми царскими вратами до Херувимской песни. Протоиерей Сергий Ларюшкин и иерей Алексий Корехов удостоены права ношения палицы.

По сугубой ектении была вознесена молитва о Святой Руси.

Во время литургии митрополит Георгий совершил таинство Крещения в крестильном храме в честь Собора Нижегородских cвятых при Спасском Староярмарочном соборе. Четверо новопросвещенных (двое мужчин и две женщины) в белых одеждах с зажженными свечами в руках в сопровождении духовенства проследовали в собор, где впервые причастились Святых Христовых Таин.

После отпуста, согласно Уставу, правящий архиерей совершил благословение хлебов и вина.

По завершении Божественной литургии митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил пасхальные куличи, которые доставят в тюремные учреждения Нижегородской области. Освящение было совершено на территории храма.

Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, общий вес куличей составляет 350 кг. Они приобретены на средства благотворителей.

Перед освящением глава Нижегородской митрополии обратился к собравшимся с архипастырским словом.

"Сегодня, в Великую субботу перед праздником Воскресения Христова, мы совершаем свои особые молитвы и освящаем куличи и пасху. Мы их будем вкушать в день великого торжества веры Христовой — Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы освящаем тысячу куличей для наших братьев и сестер, которые находятся в местах заключения, чтобы принести им пасхальную радость о воскресшем Спасителе", — сказал правящий архиерей.

Освященные куличи будут доставлены людям, находящимся в местах лишения свободы. Помогают в доставке волонтеры Нижегородской епархии.

Всего пасхальную радость получат 4300 человек в шести тюремных учреждениях: двух следственных изоляторах, находящихся в Нагорном и Кстовском благочиниях, и четырех колониях, расположенных в Канавинском, Автозаводском, Борском и Воскресенском благочиниях.