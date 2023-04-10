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Фестиваль детских независимых театров "Карабас" пройдет в Нижнем Новгороде 13-21 мая. Об этом сообщают организаторы.
Согласно информации, фестиваль проводится уже 10 лет, но в этом году впервые покинет пределы Москвы.
Как рассказал продюсер фестиваля "Карабас" в Нижнем Новгороде Евгений Пыхтин, нижегородцам покажут современный современный театр для детей и подростков, новые формы и способы коммуникации с юными зрителями.
В Нижнем Новгороде свое творчество представят самый маленький театр "Блоха" (Санкт-Петербург), театр "Домик Фанни Белл" (Москва), театр "Студия-Т" (Москва) и "Творческое объединение 9" (Москва).
Узнать подробнее о программе можно на сайте фестиваля.
Помимо фестивальных показов, пройдет лаборатория "Современный театр для подростков", на которой режиссеры Александра Ловянникова, Юлия Беляева и Антон Морозов вместе с нижегородскими актерами создадут и представят зрителям эскизы по современным пьесам в разных жанрах и форматах.
Ранее сообщалось, что фестиваль джаза "Осень в Швейцарии" пройдет в 2023 году в Нижнем Новгороде.
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