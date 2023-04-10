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Общество

Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест пройдут 20 апреля в Балахне и Дзержинске

16 апреля 2023 14:11  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест пройдут 20 апреля в Балахне и Дзержинске. Об этом сообщили в Управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Так, в Балахне мероприятие пройдет с 9:00 до 11:00 в МАУ ЦДО "Дом Москвы", а также в Дзержинском филиале центра занятости населения с 14:00 до 16:00.

В ярмарках могут принять участие рабо­тодатели, нуждающиеся в сотрудниках, и соискатели, зарегистрирован­ные в службе занятости и отобран­ные карьерными консультантами центра занятости по заявленным критериям.

Карьерные консультанты ознакомят соискателей с представителями рабо­тодателей, которые расскажут о вакансиях предприятий, их специфике, о том, каким они видят своего потенциального работника и какие предлагают условия и уровень зара­ботной платы.

Также специалисты предложат при необходимости варианты мероприятий, направленных на развитие имеющихся навыков, умений кандидата либо на приобретение новых.

Ранее сообщалось, что более 3 тысяч человек посетили региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Нижегородской области.

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