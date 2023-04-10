Участок улицы Ковалихинский овраг в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта до 2 августа Общество

Фото: ЦОДД

Участок улицы Ковалихинский овраг в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта до 2 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, в связи с реконструкцией инженерных сетей с полуночи 17 апреля до 23:59 2 августа перекрыт участок улицы Ковалихинский овраг – на пересечении с улицей Максима Горького.

Объезд будет организован по прилегающим дорогам.

Ранее сообщалось, что улицы Семашко и Ковалихинский овраг в Нижнем Новгороде перекроют из-за ремонта.