Улицы Семашко и Ковалихинский овраг в Нижнем Новгороде перекроют из-за ремонта Общество

В Нижнем Новгороде будет временно ограничено движение транспорта на улице Семашко в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщили в департаменте транспорта мэрии.

Ограничения будут действовать с 6:00 17 апреля до 31 мая включительно на участках между домом №37 по улице Семашко и домом №7 по площади Свободы, а также между домами №49 и №51 по улице Ковалихинской.

Кроме того, до 24 июля продлили ограничения на участке улицы Ковалихинский овраг – от перекрёстка с улицей Максима Горького до дома 193А по улице Максима Горького. Там продолжаются работы по реконструкцией инженерных сетей, стартовавшие 10 февраля.

На подъездах к зонам ограничения установлены запрещающие дорожные знаки. Объехать перекрытые участки можно по прилегающим улицам.

Напомним, что улицы Нижегородского и Канавинского районов Нижнего Новгорода перекроют на Пасху.

Фото: ЦОДД