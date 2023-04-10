Огурцы, пиломатериалы и мужские ветровки подешевели в Нижегородской области Экономика

Нижегородстат представил отчёт об изменении цен и тарифов на потребительском рынке товаров и услуг Нижегородской области в марте 2023 года. Согласно информации, по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,38%.

Так, в продуктовой линейке отмечается значительное снижение цен на свежие огурцы - на 26,4%. Также подешевели картофель и морковь (на 3,1-3,3%). Также в среднем на 1,2-3,4% подешевели сливочное масло, крупы и бобовые, компоты и варенья, а также мясные консервы для детского питания.

При этом в марте на 16,8% поднялись цены на помидоры, на 4,8% - на репчатый лук и на 1,4% - на свежую капусту. На 6,1% подорожала пшеничная мука, на 2,8-3,2% - чай и мороженая рыба, на 0,8-1,9% - сахар-песок, кофе и подсолнечное масло.

Индекс цен на непродовольственные товары в марте по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,29%. В частности, на 1,4-2,5% опустились цены отдельные виды одежды (мужские ветровки, школьные куртки, комбинезоны для мылышей) и телерадиотовары. Бытовая химия подешевела в среднем на 0,4%.

В группе строительных материалов на 2,8-4,9% снизились цены на пиломатериалы и рубероид. Также на 0,1-0,5% подешевели дизельное топливо и бензин. А вот стоимость газового моторного топлива не изменилась.

Повышение стоимости отмечается у металлочерепицы (на 6,0%), виниловых обоев и ламината (на 1,2-1,8%).

Индекс цен на услуги в марте по отношению к февралю составил 100,49%. Подорожали авиабилеты (в среднем на 4,5%) и ж/д билеты (на 3,7%), а также проживание в гостиницах (на 3,7%).

Тарифы на медицинские и санаторно-оздоровительные услуги выросли на 1,0-2,0%.

Также специалисты Нижегородстата зафиксировали в прошлом месяце повышение абонентской платы за Интернет - в среднем на 1,9%.