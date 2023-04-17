Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде 16 апреля состоялся традиционный Пасхальный крестный ход. Шествие, начавшееся у Михаило-Архангельского собора кремля, возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В крестном ходе приняли участие 3900 человек. Маршрут пролегал по улице Большой Покровской, Лыковой дамбе, Зеленскому съезду, улице Рождественской и Канавинскому мосту до кафедрального собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. На протяжении всего пути шествие сопровождалось колокольным звоном близлежащих церквей и пасхальными песнопениями.

По окончанию крестного хода митрополит Георгий освятил царь-пасху и гигантский кулич, которыми угостили всех пришедших на праздник.

Фото: Александр Воложанин, Глеб Пушменков, Александр Фролов, Виолетта Калашникова