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Общество

Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде

17 апреля 2023 11:37  [79] Общество

В Нижнем Новгороде 16 апреля состоялся традиционный Пасхальный крестный ход. Шествие, начавшееся у Михаило-Архангельского собора кремля, возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В крестном ходе приняли участие 3900 человек. Маршрут пролегал по улице Большой Покровской, Лыковой дамбе, Зеленскому съезду, улице Рождественской и Канавинскому мосту до кафедрального собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. На протяжении всего пути шествие сопровождалось колокольным звоном близлежащих церквей и пасхальными песнопениями.

По окончанию крестного хода митрополит Георгий освятил царь-пасху и гигантский кулич, которыми угостили всех пришедших на праздник.

Фото: Александр Воложанин, Глеб Пушменков, Александр Фролов, Виолетта Калашникова

Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде

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Теги:
митрополит Георгий Пасха Религия
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Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
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