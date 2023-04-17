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Общество

Центр Нижнего Новгорода будет закрыт для движения транспорта в некоторые дни с 24 апреля по 7 мая

17 апреля 2023 17:23  [107] Общество

Центр Нижнего Новгорода будет закрыт для движения транспорта в некоторые дни в период с 24 апреля по 7 мая. Об этом сообщили в администрации города.

Так, с 24 по 27 апреля с 9.00 до 13.30 проезд будет перекрыт на участке набережной Гребного канала – от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры.  

Также движения транспорта будет ограничено 2, 4 и 7 мая с 00.01 до 14.30.

В эти дни нельзя будет проехать по площади Минина и Пожарского – от памятника В.П. Чкалову до улицы Большой Покровской, на участке улицы Ульянова – от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, на участке улицы Варварской – от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, по улице Минина - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, на участке улицы Алексеевской - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, Георгиевскому съезду, на участке Верхне-Волжской набережной - от площади Минина и Пожарского до площади Сенной, улице Пожарского, на участке Зеленского съезда - от площади Минина и Пожарского до Зеленского съезда,  на участке набережной Гребного канала - от Казанского съезда до дома №110А по улице Слобода Печеры.

"В зоне проведения мероприятия будет запрещена стоянка транспортных средств, припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку. Объезд будет организован по прилегающим улицам. Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков", - отметили в мэрии.

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Теги:
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