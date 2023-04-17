Финал Интеллектуальной олимпиады среди школьников в ПФО пройдет в Пермском крае Общество

В Перми 20-22 апреля будет проходить заключительный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.

Как сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО, за победу приедут бороться 210 детей из 14 регионов.

В этом году основные конкурсные испытания запланированы по пяти направлениям: "Программирование", "Решение изобретательских задач", "Робототехника", "Что? Где? Когда?" и "Управление беспилотными летательными аппаратами".

Членами жюри олимпиады станут эксперты из Пермского края, Нижнего Новгорода, Саранска, Ижевска, Уфы, Сыктывкара, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы.

Кроме основных состязаний для участников предусмотрены культурная и экскурсионная программы.

Победители Интеллектуальной олимпиады по направлениям и в командном зачете будут названы 22 апреля. Они получат дипломы, ценные призы и фирменный кубок за победу команды.

Олимпиада является социально значимым общественным проектом, который реализуется с 2016 года.