Семь общественных пространств отремонтируют в Кстовском округе по программе ФКГС в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Работы по программе "Формирование комфортной городской среды" стартовали в Кстовском городском округе на текущей неделе.

Как сообщил глава МСУ Кстовского района Иван Уланов, всего в текущем году планируется благоустроить семь общественных пространств в округе.

Общая стоимость работ по ФКГС составляет 43 млн рублей.

Как рассказал Иван Уланов, работы уже начались на трех из семи объектов: на проспекте Победы, в парке Котовского и в деревне Прокошево.

В ближайшее время работы начнутся и на остальных площадках. По данным администрации муниципального округа, есть все основания для досрочной сдачи объектов программы в 2023 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2024 году.