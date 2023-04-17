Глеб Никитин и Роман Головченко обсудили на встрече в Минске вопросы сотрудничества в различных сферах Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным 18 апреля находится с визитом в Минске.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, состоялась рабочая встреча Глеба Никитина с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.

На ней, в частности, стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах. Речь шла о развитии промышленных коопераций, транспортных перевозок, строительства.

Глеб Никитин рассказал, что в регионе уже реализуется совместный проект по производству трамваев "МиНиН" в городе Ворсма. В настоящее время в Нижнем новгороде на маршрутах работают уже четыре таких вагона, о конца года ожидается поставка еще 81 вагона.

Кроме того, при участие компании из белоруссии "Стройцентр" запланировано проектирование и возведение школы в Арзамасе.

Также в ходе встречи обсуждалась возможность открытия в Нижегородской области единого центра по ремонту техники Минского тракторного завода. Нижегородский губернатор отметил важность культурного и гуманитарного сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что экономику и инновации обсудили представители Нижегородской области и Республики Беларусь. Ранее Глеб Никитин и Роман Головченко открыли нижегородско-белорусский бизнес-форум.