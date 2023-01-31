Глеб Никитин и Роман Головченко открыли нижегородско-белорусский бизнес-форум Бизнес

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

В Нижнем Новгороде стартовал международный бизнес-форум, организованный правительством Нижегородской области, Торгово-промышленной палатой Нижегородской области и Белорусской торгово-промышленной палатой. Мероприятие приурочено к масштабному визиту белорусских деловых кругов в столицу Приволжья. Основной темой форума стало обсуждение инструментов экономического развития, таких, как ТОСЭР и ОЭЗ, программы поддержки науки и инноваций, биржевые торги.

В торжественном открытии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Кроме того, среди участников форума заявлены более 260 представителей предприятий, 100 из которых - гости из соседнего государства.

По словам Глеба Никитина, интерес нижегородцев к сотрудничеству с Республикой Беларусь был и остаётся высоким, и за последние годы взаимодействие бизнеса с обеих сторон существенно усилилось.

"Полагаю, возможности нашего региона в промышленной, инновационной и сельскохозяйственной сферах также являются объектом внимания для белорусской стороны. Убеждён, что кооперационное взаимодействие имеет высокий потенциал, и наши предприятия могут повысить свою конкурентоспособность, расширяя сотрудничество", - отметил глава региона.

Глеб Никитин также отметил, что динамика по товарообороту по итогам 2022 года сохраняется положительной - во многом благодаря регулярной совместной деятельности.

Роман Головченко высказал уверенность, что участники бизнес-форума заключат новые контракты и достигнут договорённостей, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень с учётом современных реалий.

"Мы в прошлом году смогли помочь друг другу, подставить плечо, выполнить заказы, обеспечить выпуск необходимой нашим странам продукции и таким образом внесли общий вклад в противодействие внешнему давлению, которому подвергаются оба наших государства. Это давление сплотило Российскую Федерацию и Республику Беларусь не только в политическом, но и в экономическом плане. Мы смогли по-новому взглянуть на наш научно-технологический и научный потенциал, заняться обеспечением национального технологического суверенитета и экономической безопасности", - сказал премьер-министр Белоруссии.

Напомним, визит официального лица будет трёхдневным. Ранее Роман Головченко посетил Нижегородский кремль, а также ознакомился с промышленным и научно-образовательным потенциалом Нижегородской области.

Также запланированы посещение нижегородских предприятий и презентация трамвая "МиНиН" совместного российско-белорусского производства.

Затем Роман Головченко в рамках международной поездки также посетит Ульяновскую область и Алматы в Казахстане.