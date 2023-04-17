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Общество

Почти на 30 общественных пространствах Нижнего Новгорода отремонтируют наружное освещение

19 апреля 2023 11:35  [33] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

В Нижегородской Гордуме прошло заседание постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре, во время которого депутаты обсудили результаты капитального ремонта линий наружного освещения на территории города в 2022 году, а также планы на 2023 год.

Замдиректора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Сергей Самсонов отчитался, что в 2022 году "Инженерные сети" заменили системы наружного освещения в 30 парках и скверах города. В частности, были установлены почти 1300 фонарные опоры, 1510 светильников, 270 прожекторов. Кроме того, произведена замена 30,1 км кабельных линий и 3,42 км воздушных линий. Работы проводились в рамках программы ФКГС, а общая стоимость работ составила 193,4 млн руб.

За счёт собственных средств предприятия были заменены и отремонтированы 319 опор и торшерных стоек и 7,3 км кабельных линий; покрашены 424 опор на центральных и пешеходных улицах города, произведены аварийно-восстановительные работы по замене 205 железобетонных опор, заменены воздушные линии протяжённостью 6,2 км, отремонтированы 84 кабельные линии.Также выполнен ремонт сетей наружного освещения на территориях восьми детсадов Автозаводского района. На все эти работы было затрачено 41,2 млн рублей.

В 2023 году "Инженерные сети" планируют выделить 43 млн рублей на работы по ремонту 363 опор, замене 210 опор, покраске 331 опоры, монтажу сетки рабицы на 4851 опоре, и ремонту сетей наружного освещения на 29 общественных пространствах.

В рамках заседания депутаты обсудили реализацию проекта "Чистое небо", который начиная с 2021 года охватил уже весь исторический центр Нижнего Новгорода.

Так, в прошлом году работы были выполнены в границах улицы Родионова и Казанского шоссе: там было проложено 12,4 км кабеля, установлена 291 опора, заменены 618 светильников. Общая стоимость работ составила 98,8 млн руб. Помимо этого, в рамках благоустройства площади Киселева на Автозаводе были провода спрятали по всему периметру сквера.

В 2023 году в рамках проекта "Чистое небо" запланировано убрать под землю линии вдоль парка "Швейцария". Также будет проведено проектирование работ на участках проспекта Ленина (от здания ГЖД до парка "Дубки") и проспекта Гагарина (от площади Лядова до станции "Мыза").

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Теги:
Гордума Городское хозяйство освещение
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