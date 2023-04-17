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Общество

Бюст нижегородскому летчику Валерию Чкалову торжественно открыли в Минске

19 апреля 2023 11:30  [65] Общество
Фото: агенство “Минск-Новости”

Фото: агенство “Минск-Новости”

Бюст нижегородскому летчику Валерию Чкалову торжественно открыли в Минске. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, в церемонии принял участие глава региона Глеб Никитин.

Губернатор в ходе своего обращения отметил, что памятник Чкалову в Минске появился в сложный период истории, когда многие объявили настоящую войну российским монументам.

"Мы же, наоборот, сохраняем память, укрепляем дружбу и замечательные добрососедские отношения, которые сейчас связывают Нижегородскую область и Республику Беларусь, города-побратимы Нижний Новгород и Минск", - сказал Глеб Никитин.

Бюст Чкалову установили на территории школы №226, которая расположена на летном поле бывшего аэропорта "Минск-1". В образовательном учреждении располагается музей авиации, в котором собраны макеты летательных аппаратов, авиаприборы, тематическая литература.

В 2023 году в школе запланировано открытие авиационного класса, уточнил губернатор.

Он также напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 120-летие со дня рождения Валерия Чкалова, и пригласил представителей Республики Беларусь принять участие в торжественных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин и Роман Головченко обсудили на встрече в Минске вопросы сотрудничества в различных сферах.

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Теги:
Белоруссия Глеб Никитин Памятники
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