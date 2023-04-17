ГУ МЧС по Нижегородской области опубликовало видео с пожара в промзоне Дзержинска Происшествия

На территории ООО "НПК "Астат", расположенного в промзоне Дзержинска, горит склад площадью 4 тысячи кв.м. Тушение пожара осложняется тем, что внутри здания находятся ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями. Напомним, предприятие производит эпоксидно-диановый клей с полиэтиленполиамином.

В настоящее время к работам по тушению пожара привлечено более 80 человек и 27 единиц техники, также в готовность приведены пожарный поезд и вертолёт Ми-8 МЧС России.

Информации о пострадавших не поступало. Эвакуация близлежащих предприятий не требуется. На месте работает лаборатория по замерам ПДК.

На месте развёрнут подвижный пункт управления от правительства региона во главе с замгубернатора Петром Банниковым.