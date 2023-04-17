Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов на ЛГБТ-пропаганду Общество

Роскомнадзор утвердил приказ о критериях оценки материалов, которые содержат пропаганду ЛГБТ и запрещены к распространению в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно приказу, в реестр запрещённых сайтов внесут те, которые будут содержать информацию, направленную на убеждение человека в допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними и в привлекательности нетрадиционных половых отношений.

Роскомнадзор также будет блокировать ресурсы, информация на которых формирует положительное мнение о смене пола или оправдывает отказ от традиционных связей в пользу ЛГБТ.

Напомним, федеральный закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии вступил в силу с 5 декабря.

В соответствии с новым законом запрещается продажа товаров, содержащих информацию о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии, а также насилия и жестокости.

Для сообщений СМИ с содержанием на тематику ЛГБТ обязательна маркировка специальным знаком или текстовым предупреждением об ограничении доступа для детей.

В КоАП внесены изменения, закрепляющие санкции за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Штраф за нарушение закона составит от 100 тысяч до 6 млн рублей - в зависимости от статьи.