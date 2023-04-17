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Происшествия

Пожар в промзоне Дзержинска локализован на площади 4,5 тысячи кв.м

19 апреля 2023 17:10  [88] Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На территории ООО "НПК "Астат", расположенного в промзоне Дзержинска, горит склад. Тушение пожара осложняется тем, что внутри здания находятся ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями. Огонь перекинулся на соседнее здание.

Информации о пострадавших не поступало.

Группировка сил по ликвидации пожара увеличена до 130 человек и 47 единиц техники, к тушению привлечены пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России.

Слаженные действия наземной и авиационной группировки МЧС России позволили локализовать пожар на площади 4,5 тысячи кв.м.

На месте развёрнут подвижный пункт управления от правительства региона во главе с замгубернатора Петром Банниковым. В штабе присутствуют глава регионального Минпрома Максим Черкасов, мэр Дзержинска Иван Носков, начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, специалисты МЧС и областного управления по делам ГО и ЧС.

Иван Носков подчеркнул, что все люди, участвующие в тушении пожара, обеспечены питьевой водой.

"Это тяжело и быстро не потушат. Поручил дзержинскому водоканалу отправить на место происшествия все имеющиеся у них в распоряжении водовозы, Комбинату питания обеспечить всех участников тушения сухими пайками", - добавил он.

 

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Теги:
МЧС Пожар
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