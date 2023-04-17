Пожар на складе в Дзержинске потушен Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

В региональном МЧС сообщили, что пожар на складе в Дзержинске удалось потушить в 17.05.

"Ликвидировано открытое горение на площади 4,5 тыс.кв. метров. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают дознаватели. Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось ранее, на территории ООО "НПК "Астат", расположенного в промзоне Дзержинска, 19 апреля загорелся склад.