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Происшествия

Пожар на складе в Дзержинске потушен

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

В региональном МЧС сообщили, что пожар на складе в Дзержинске удалось потушить в 17.05.

"Ликвидировано открытое горение на площади 4,5 тыс.кв. метров. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают дознаватели. Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось ранее, на территории ООО "НПК "Астат", расположенного в промзоне Дзержинска, 19 апреля загорелся склад.

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Теги:
МЧС Пожар
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