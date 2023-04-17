Пожар на складе в Дзержинске потушен

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
В региональном МЧС сообщили, что пожар на складе в Дзержинске удалось потушить в 17.05.
"Ликвидировано открытое горение на площади 4,5 тыс.кв. метров. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работают дознаватели. Причина пожара устанавливается.
Как сообщалось ранее, на территории ООО "НПК "Астат", расположенного в промзоне Дзержинска, 19 апреля загорелся склад.
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