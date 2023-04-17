Свет и отопление частично отключили в шести районах Нижнего Новгорода 20 апреля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключены от систем ЖКХ 20 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 электричество отключили в нескольких многоквартирных домах по Южному шоссе. Без света остались более 700 жильцов десятиэтажек № 2а, 2б, 12, 14.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 приостановлено электроснабжение жилых домов на ул.Куйбышева, 57, 59, 61, 63, 65.

В Сормовском районе с 9:00 до 15:00 отключили центральное отопление на улице Вождей Революции в домах № 22, 24, 26.

В Нижегородском районе с 8:00 до 17:00 без света остались дома на улице Усилова, 6, 9, 2/3, 2/4, 10/4, 10/6.

Кроме того, с 9:00 до 13:00 электричества не будет по адресам: ул. Приусадебная, 48, 52, 54, 56; ул. Родионова, 15, 46, 56, 97, 101, 103, 105, 105а, 107, 107б, 109, 111, 111а, 113а, 113б, 115, 115а, 115б, 117б, 119а, 119б, 119, 17/1; Почтовый Съезд, 3, 3а; ул. Рождественская, 26, 26г, 28, 28а, 28е, 32, 32д; ул. Суетинская, 23, 29.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат на ул. Алеши Пешкова, 13, 16, 16а, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 14/5, 18/24, 26/13; ул. Вокзальная, 20/11; ул. Даля, 23, 25, 25а, 27, 27а, 18/24; ул. Канавинская, 24, 32; ул. Коммунистическая, 43; ул. Прокофьева, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 5/43.

В Советском районе с 13:00 до 17:00 будут обесточены ул. Верхнеудинская - все дома; ул. Пригородная, 1-18; пер. Прудный, 1, 1а, 3-9, 9а, 9б, 9а, 11, 13, 15а, 15/40; ул. Сельская, 2, 4, 6, 8, 10.