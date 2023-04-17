Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2023 09:58  [60] Депутаты Гордумы обсудили ход реконструкции Нижегородской станции аэрации
20 апреля 2023 09:24  [154] Свет и отопление частично отключили в шести районах Нижнего Новгорода 20 апреля
19 апреля 2023 18:24  [214] Нижегородский Минтранс обеспечил проезд к парому в Тумботино
19 апреля 2023 17:56  [227] Владимир Солдатенков: "В благоустройстве общественных территорий мы опираемся на мнение жителей – для нас это приоритет"
19 апреля 2023 16:54  [228] Более 1 600 обращений поступило в адрес нижегородского Уполномоченного по правам ребёнка в 2022 году
19 апреля 2023 16:42  [194] Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов на ЛГБТ-пропаганду
19 апреля 2023 16:36  [235] Дорогу около радиорынка на улице Композитора Касьянова в Нижнем Новгороде ремонтируют круглосуточно
19 апреля 2023 15:46  [267] Нижегородцев пригласили присоединиться к акции "Окна Победы"
19 апреля 2023 15:37  [206] Участниками проекта "Дворовая практика " в Дзержинске станут более 1600 подростков
19 апреля 2023 15:10  [227] Двор на улице Пятигорской,16 в Нижнем Новгороде благоустроят после обращения от жителей
Общество

Свет и отопление частично отключили в шести районах Нижнего Новгорода 20 апреля

20 апреля 2023 09:24  [154] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключены от систем ЖКХ 20 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 электричество отключили в нескольких многоквартирных домах по Южному шоссе. Без света остались более 700 жильцов десятиэтажек № 2а, 2б, 12, 14.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 приостановлено электроснабжение жилых домов на ул.Куйбышева, 57, 59, 61, 63, 65.

В Сормовском районе с 9:00 до 15:00 отключили центральное отопление на улице Вождей Революции в домах № 22, 24, 26.

В Нижегородском районе с 8:00 до 17:00 без света остались дома на улице Усилова, 6, 9, 2/3, 2/4, 10/4, 10/6.

Кроме того, с 9:00 до 13:00 электричества не будет по адресам: ул. Приусадебная, 48, 52, 54, 56; ул. Родионова, 15, 46, 56, 97, 101, 103, 105, 105а, 107, 107б, 109, 111, 111а, 113а, 113б, 115, 115а, 115б, 117б, 119а, 119б, 119, 17/1; Почтовый Съезд, 3, 3а; ул. Рождественская, 26, 26г, 28, 28а, 28е, 32, 32д; ул. Суетинская, 23, 29.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат на ул. Алеши Пешкова, 13, 16, 16а, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 14/5, 18/24, 26/13; ул. Вокзальная, 20/11; ул. Даля, 23, 25, 25а, 27, 27а, 18/24; ул. Канавинская, 24, 32; ул. Коммунистическая, 43; ул. Прокофьева, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 5/43.

В Советском районе с 13:00 до 17:00 будут обесточены ул. Верхнеудинская - все дома; ул. Пригородная, 1-18; пер. Прудный, 1, 1а, 3-9, 9а, 9б, 9а, 11, 13, 15а, 15/40; ул. Сельская, 2, 4, 6, 8, 10.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph