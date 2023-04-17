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Общество

Депутаты Гордумы обсудили ход реконструкции Нижегородской станции аэрации

20 апреля 2023 09:58  [61] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Гордуме Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству. Депутаты обсудили ход реконструкции Нижегородской станции аэрации.

Замдиректора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Сергей Самсонов напомнил, что модернизация станции проводится в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Станция проводит очистку хозяйственно-бытовых стоков Нижнего Новгорода и Бора, её производительность составляет 678 кубометров сутки.

Контракт на реконструкцию с генеральным подрядчиком ФАУ "РосКапСтрой" был заключён в сентябре 2022 года. Стоимость контракта составила 10 млрд 807 млн рублей, все работы должны завершиться в IV квартале 2024 года.

Всего запланировано реконструировать 86 объектов станции, сейчас работы ведутся на 9 из них - в том числе на сооружении песколовок, здании дефосфации, отстойниках и аэротенках. Пока в работах задействованы 173 человека, к маю их численность планируется увеличить до 250.

Всё это время станция будет работать в обычном режиме, так как модернизация будет проводиться поэтапно.

Сергей Самсонов подчеркнул, что после реконструкции городских очистных сооружений будет значительно снижено антропогенное воздействие на реку Волгу, улучшатся качество и надёжность оказания коммунальных услуг в сфере водоотведения.

Депутаты попросили предоставить в профильную комиссию графики производимых работ и планы их финансирования, а также организовать выездное совещание на объекте, чтобы детально ознакомиться с ходом работ.

Председатель постоянной комиссии Карим Ибрагимов сообщил, что выездное заседание на станции аэрации запланировано на май.

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Теги:
Водоканал Гордума очистные сооружения
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