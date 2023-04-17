Депутаты Гордумы обсудили ход реконструкции Нижегородской станции аэрации

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В Гордуме Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству. Депутаты обсудили ход реконструкции Нижегородской станции аэрации.
Замдиректора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Сергей Самсонов напомнил, что модернизация станции проводится в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Станция проводит очистку хозяйственно-бытовых стоков Нижнего Новгорода и Бора, её производительность составляет 678 кубометров сутки.
Контракт на реконструкцию с генеральным подрядчиком ФАУ "РосКапСтрой" был заключён в сентябре 2022 года. Стоимость контракта составила 10 млрд 807 млн рублей, все работы должны завершиться в IV квартале 2024 года.
Всего запланировано реконструировать 86 объектов станции, сейчас работы ведутся на 9 из них - в том числе на сооружении песколовок, здании дефосфации, отстойниках и аэротенках. Пока в работах задействованы 173 человека, к маю их численность планируется увеличить до 250.Всё это время станция будет работать в обычном режиме, так как модернизация будет проводиться поэтапно.
Сергей Самсонов подчеркнул, что после реконструкции городских очистных сооружений будет значительно снижено антропогенное воздействие на реку Волгу, улучшатся качество и надёжность оказания коммунальных услуг в сфере водоотведения.
Депутаты попросили предоставить в профильную комиссию графики производимых работ и планы их финансирования, а также организовать выездное совещание на объекте, чтобы детально ознакомиться с ходом работ.
Председатель постоянной комиссии Карим Ибрагимов сообщил, что выездное заседание на станции аэрации запланировано на май.
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