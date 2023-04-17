Аэрофлот запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью с 27 апреля Общество

Фото: resortturkey.ru

Аэрофлот с 27 апреля начнёт выполнять прямые регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, запланированы ежедневные вылеты на воздушных судах Boeing 737-800. В зависимости от даты, они будут производиться в 14:30 или в 16:00, прибытие в Анталью, соответственно, в 19:40 или в 20:35. Стоимость билетов стартует с 21 600 рублей.

В обратном направлении время вылетов варьируется от 8:05 до 8:50, прибытие в Нижний Новгород 13:00-13:20. Стоимость билетов начинается с 18 600 рублей.

В настоящее время из нижегородского аэропорта прямые рейсы в Анталью выполняет авиакомпания Red Wings. Помимо этого, в рамках пакетных туров полёты на популярный турецкий курорт осуществляют авиакомпании AZUR air, Corendon и Southwind.

Напомним, что Аэрофлот в летние месяцы увеличит частоту собственных рейсов в Сочи. Так, с 1 июня прямые авиаперелёты по маршруту Нижний Новгород - Сочи будут производиться ежедневно.