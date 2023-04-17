Технологический фестиваль ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня Общество

Фото: предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Технологический фестиваль ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Согласно информации, в насыщенную событийную программу технофестиваля, подготовленную при поддержке АНО "Горький Тех", включены образовательно-развлекательные мероприятия, связанные с развитием и популяризацией ИТ-технологий. Участников ждут лекции, паблик-токи, мастер-классы, дискуссии, гастрономические и музыкальные мероприятия, уличный фестиваль.

Так, одним из центральных событий фестиваля станет Tech Talk - серия мотивационных лекций для студентов и молодых IT-специалистов от представителей бизнеса. Лекции пройдут на площадках партнёров: в Сбер GARAGE, КУПНО, Академии Маяк и Доме народного единства. Полная программа Tech Talk доступна по ссылке.

В рамках развлекательного блока на открытой площадке перед Нижегородской ярмаркой будут работать локации, представляющие различные бренды, а также фургоны с едой от ресторанов города. Для гостей организуют пинг-понг на свежем воздухе и DJ-сеты от нижегородских музыкантов.

В фестивальную часть ЦИПР Tech Week войдёт зрелищная "Битва роботов", в которой будут участвовать команды из разных городов России. Для любителей кино на территории Ярмарки будут проходить специальные показы научно-популярных фильмов.

Кроме того, в парке "Швейцария" пройдёт Healthy party от ЦИПР Tech Week, где участников ждут зоны стрейчинга и йоги, лекторий, мастер-классы и healthy бар.

Участие во всех мероприятиях фестиваля бесплатное. Афиша CIPR Tech Week доступна по ссылке.

Напомним, ключевым событием ЦИПР Tech Week станет VIII ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России", которая пройдёт в течение трёх дней - с 31 мая по 2 июня - в конгрессно-выставочном центре "Нижегородская Ярмарка". Это самое представительное деловое мероприятие, входящее в пятёрку крупнейших в области цифровой экономики в России.

Организатор конференции - компания "ОМГ". Стратегическими партнёрами выступают Госкорпорация "Ростех" и Госкорпорация "Росатом". Мероприятие состоится при поддержке Минцифры, правительства Москвы и правительства Нижегородской области.

В конференции 2022 года приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и председатель правительства РФ Михаил Мишустин.