Нижегородское "Теплоэнерго" выполнит замену почти 2 км сетей перед началом работ по проектам ФКГС и БКД Общество

Фото: АО “Теплоэнерго”

Нижегородское АО "Теплоэнерго" в 2023 году заменит почти 2 км сетей в Нижнем Новгороде перед стартом федеральных проектов ФКГС и БКД.

Как сообщили в пресс-службе компании, работы затронут 10 участков тепловых сетей на территории областного центра.

Из них шесть участков сетей общей протяженностью более 1 км отремонтируют перед благоустройством скверов, а еще часть - перед началом капитального ремонта дорог.

На ряде объектов работы уже завершаются, на некоторых еще продолжаются.

Графики проведения ремонтных работ на сетях сформированы таким образом, чтобы подрядные организации, которые будут выполнять запланированное городской администрацией благоустройство городских пространств и обновление дорожного полотна, могли приступать к выполнению этих работ сразу по окончании замены сетей.

Напомним, в рамках ремонтной кампании АО "Теплоэнерго" ведет работы по программам капитального и текущего ремонта, а также инвестиционной программе и программе Фонда развития территорий. По всем программам в 2023 году планируется заменить более 5% от общей протяженности сетей предприятия. Такой темп замены предприятие выдерживает с 2019 года.