Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2023 13:24  [81] Нижегородское "Теплоэнерго" выполнит замену почти 2 км сетей перед началом работ по проектам ФКГС и БКД
20 апреля 2023 12:42  [110] Праздничная иллюминация включится на телебашне Нижнего Новгорода 20 апреля в Национальный день донора
20 апреля 2023 12:28  [106] Дома в центре Нижнего Новгорода остались без воды из-за замены трубопровода
20 апреля 2023 12:11  [190] Технологический фестиваль ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
20 апреля 2023 11:58  [137] Глава Советского района поручил устранить недостатки благоустройства на Аллее Памяти и Славы
20 апреля 2023 11:32  [130] Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила Нижегородскую область за число вакансий на рынке труда
20 апреля 2023 11:24  [155] Аэрофлот запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью с 27 апреля
20 апреля 2023 10:36  [123] Приволжский День сенажа пройдёт в Нижегородской области 1 июня
20 апреля 2023 09:58  [130] Депутаты Гордумы обсудили ход реконструкции Нижегородской станции аэрации
20 апреля 2023 09:24  [258] Свет и отопление частично отключили в шести районах Нижнего Новгорода 20 апреля
Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" выполнит замену почти 2 км сетей перед началом работ по проектам ФКГС и БКД

20 апреля 2023 13:24  [81] Общество
Фото: АО “Теплоэнерго”

Фото: АО “Теплоэнерго”

Нижегородское АО "Теплоэнерго" в 2023 году заменит почти 2 км сетей в Нижнем Новгороде перед стартом федеральных проектов ФКГС и БКД. 

Как сообщили в пресс-службе компании, работы затронут 10 участков тепловых сетей на территории областного центра.

Из них шесть участков сетей общей протяженностью более 1 км отремонтируют перед благоустройством скверов, а еще часть - перед началом капитального ремонта дорог.

На ряде объектов работы уже завершаются, на некоторых еще продолжаются.

Графики проведения ремонтных работ на сетях сформированы таким образом, чтобы подрядные организации, которые будут выполнять запланированное городской администрацией благоустройство городских пространств и обновление дорожного полотна, могли приступать к выполнению этих работ сразу по окончании замены сетей.

Напомним, в рамках ремонтной кампании АО "Теплоэнерго" ведет работы по программам капитального и текущего ремонта, а также инвестиционной программе и программе Фонда развития территорий. По всем программам в 2023 году планируется заменить более 5% от общей протяженности сетей предприятия. Такой темп замены предприятие выдерживает с 2019 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph