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ФОК с футбольными полями возведут на улице Львовской в Нижнем Новгороде в 2027 году

20 апреля 2023 14:20  [133] Общество

В Гордуме Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям. Депутаты рассмотрели ряд вопросов по передаче в государственную собственность муниципального имущества города.

С одобрения депутатов в региональную собственность будет передан земельный участок площадью 10,8 тыс. кв. м на ул. Львовской в Автозаводском районе. В дальнейшем его передадут инвестору для строительства ФОКа с футбольными полями. Инвестиции в проект, который планируется реализовать до 2027 года, составят 163 млн рублей.

Также в областную собственность будут переданы 15 нежилых помещений, расположенных в исторических зданиях, чтобы в перспективе они были отремонтированы и приспособлены под современное использование. Речь идёт о домах по адресам: ул. Грузинская, 2, 3, ул. Студеная, 14/32. Ранее эти помещения были переданы в безвозмездное пользование ГБУ НО "Кадастровая оценка".

На заседании были озвучены планы передать региону недострой на ул. Карла Маркса, 19 рядом с ФОКом "Мещерский" для дальнейшего решения его судьбы.

При этом в муниципальную собственность Нижнего Новгорода предлагается принять областной земельный участок под зданием музея нижегородской интеллигенции, расположенного по адресу ул. М. Горького, 127. Там будут проведены работы по укреплению конструкций ОКН при строительстве новых станций метро.

Депутаты поддержали включение в перечень муниципального имущества с последующей возможностью заключения концессионных соглашений 47 объектов коммунальной инфраструктуры. Эти объекты электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения зданий котельных и тепловых пунктов будут переданы АО "Теплоэнерго".

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Теги:
Гордума ОКН ФОК
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