Почти 245 млн рублей дополнительно направят на ремонт дорог в Нижегородской области в 2023 году

Почти 245 млн рублей дополнительно направят в текущем году на ремонт дорог в районы Нижегородской области. Об этом стало известно по итогам заседания комитета ЗСНО по транспорту и дорожному хозяйству 20 апреля.
Согласно информации, члены комитета обсудили и одобрили увеличение финансового объема регионального дорожного фонда.
Так, средства направят на ремонт дорог в Ардатовском, Балахнинском, Спасском, Павловском районах.
Кроме того, дополнительные участки дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе.
Также порядка 156 млн рублей будет выделено на проектирование дорог в Нижнем Новгороде и Володарском муниципальном округе.
По словам председателя транспортного комитета ЗСНО Владимира Солдатенкова, региональный дорожный фонд после утвержденных изменений в региональном парламенте будет увеличен на 400 млн рублей. Он подчеркнул, что муниципалитеты смогут привести в порядок сразу целый ряд дорог местного значения.
Ранее сообщалось, что подрядчики приступили к ремонту дорог в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта БКД. Около 930 млн рублей будет направлено на ремонт 17 тысяч км дорог в Нижнем Новгороде в 2023 году.
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