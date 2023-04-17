Почти 245 млн рублей дополнительно направят на ремонт дорог в Нижегородской области в 2023 году Экономика

Почти 245 млн рублей дополнительно направят в текущем году на ремонт дорог в районы Нижегородской области. Об этом стало известно по итогам заседания комитета ЗСНО по транспорту и дорожному хозяйству 20 апреля.

Согласно информации, члены комитета обсудили и одобрили увеличение финансового объема регионального дорожного фонда.

Так, средства направят на ремонт дорог в Ардатовском, Балахнинском, Спасском, Павловском районах.

Кроме того, дополнительные участки дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе.

Также порядка 156 млн рублей будет выделено на проектирование дорог в Нижнем Новгороде и Володарском муниципальном округе.

По словам председателя транспортного комитета ЗСНО Владимира Солдатенкова, региональный дорожный фонд после утвержденных изменений в региональном парламенте будет увеличен на 400 млн рублей. Он подчеркнул, что муниципалитеты смогут привести в порядок сразу целый ряд дорог местного значения.

Ранее сообщалось, что подрядчики приступили к ремонту дорог в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта БКД. Около 930 млн рублей будет направлено на ремонт 17 тысяч км дорог в Нижнем Новгороде в 2023 году.