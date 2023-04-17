Глеб Никитин принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по развитию МСУ Политика

Фото с сайта kremlin.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 20 апреля 2023 года принял участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию МСУ "О кадровом потенциале местного самоуправления и популяризации муниципальной службы", которое провел глава государства Владимир Путин.

Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о нижегородских практиках в сфере муниципального управления, о проектах развития кадрового потенциала – образовательных программах на базе КУПНО, флагманских проектах "Команда 52", "Фабрики процессов", а также о работе регионального совета, который рассматривает важные инициативы жителей.

В рамках заседания нижегородские практики положительно оценили заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, исполняющий обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"В Нижнем Новгороде собраны и задействованы вообще все федеральные программы в поддержке муниципалитета. Очень профессионально работает команда, и мы видим реальный эффект", - сказал Марат Хуснуллин.

Максим Решетников назвал Нижний Новгород в числе регионов, реализующих пилотные проекты по агломерационным объединениям, а Алексей Комиссаров предложил тиражировать региональный опыт, в частности, опыт Нижегородской области, в сфере подготовки управленческих кадров.