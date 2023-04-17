Вакцинация от COVID-19 в Нижегородской области перестала быть обязательной Общество

Обязательная вакцинация от COVID-19 в Нижегородской области отменена. Соответствующее постановление 19 апреля 2023 года подписал главный государственный санитарный врач по региону.

Как отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова, заболеваемость коронавирусом в регионе имеет тенденцию к снижению.

В частности, в апреле число заболевших в области уменьшилось в три раза по сравнению с апрелем 2022 года.

"Если в январе-феврале показатели ежедневной регистрации заболевших составляли около 5 тысяч в сутки, то сейчас это не более 200 человек", - уточнила Наталья Садыкова.

Как сообщалось ранее, заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области снизилась почти на 12%. Более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".