Всероссийская благотворительная акция "Красная гвоздика" стартовала в Нижегородской области Общество

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Всероссийская благотворительная акция "Красная гвоздика" в шестой раз стартовала в Нижегородской области 20 апреля. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Добровольцы будут распространять значки с изображением красной гвоздики за пожертвования, а собранные средства направят на оказание адресной медицинской помощи ветеранам. В этом году акция продлится до 22 июня и охватит все муниципалитеты региона.

В Нижнем Новгороде центральной площадкой проведения акции стала Театральная площадь. Добровольцы предлагали жителям сделать пожертвование наличными в опечатанный бокс или перевести средства, воспользовавшись специальным QR-кодом. В благодарность участники акции получили стилизованный значок "Красная гвоздика".

"У приближающегося праздника Победы есть разные символы и традиции. Один из них - красная гвоздика, которая является не только атрибутом всенародной памяти и благодарности ныне живущим героям. В прошлом году на собранные пожертвования мы обеспечили наших дорогих ветеранов необходимыми средствами реабилитации: опорами-ходунками, инвалидными колясками, слуховыми аппаратами и многим другим. Это большой вклад в поддержку тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Приглашаем нижегородцев присоединиться к этому важному делу", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что памятники и монументы начали приводить в порядок в Нижнем Новгороде перед 9 мая.