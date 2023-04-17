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Общество

Всероссийская благотворительная акция "Красная гвоздика" стартовала в Нижегородской области

20 апреля 2023 18:58  [89] Общество
Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Всероссийская благотворительная акция "Красная гвоздика" в шестой раз стартовала в Нижегородской области 20 апреля. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Добровольцы будут распространять значки с изображением красной гвоздики за пожертвования, а собранные средства направят на оказание адресной медицинской помощи ветеранам. В этом году акция продлится до 22 июня и охватит все муниципалитеты региона.

В Нижнем Новгороде центральной площадкой проведения акции стала Театральная площадь. Добровольцы предлагали жителям сделать пожертвование наличными в опечатанный бокс или перевести средства, воспользовавшись специальным QR-кодом. В благодарность участники акции получили стилизованный значок "Красная гвоздика".

"У приближающегося праздника Победы есть разные символы и традиции. Один из них - красная гвоздика, которая является не только атрибутом всенародной памяти и благодарности ныне живущим героям. В прошлом году на собранные пожертвования мы обеспечили наших дорогих ветеранов необходимыми средствами реабилитации: опорами-ходунками, инвалидными колясками, слуховыми аппаратами и многим другим. Это большой вклад в поддержку тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Приглашаем нижегородцев присоединиться к этому важному делу", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что памятники и монументы начали приводить в порядок в Нижнем Новгороде перед 9 мая.

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Теги:
День Победы Памятные даты
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