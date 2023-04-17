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Общество

Удлиненный поезд "Ласточка" станет курсировать между Москвой и Нижний Новгородом на майские праздники

21 апреля 2023 12:28  [106] Общество

В праздничные дни между Москвой и Нижним Новгородом ГЖД запустит сдвоенный скоростной поезд "Ласточка" , состоящий из 10 вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Согласно информации, из Москвы удлиненная "Ласточка" отправится 28, 30 апреля и 5 мая, из Нижнего Новгорода – 29 апреля, 1 и 6 мая.

Всего на майские праздники из Нижнего в Москву назначается 12 пар дополнительных поездов.

Кроме того, дополнительные составы в праздничные дни также будут курсировать между Москвой и Казанью, между Кировом и столицей России.

Ранее сообщалось, что почти 820 тыс. пассажиров воспользовались поездами "Ласточка" на ГЖД за первые три месяца 2023 года. Несколько "дачных" поездов назначены из Нижнего Новгорода.

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Теги:
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