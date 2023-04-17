Нижегородское "Теплоэнерго" проведет испытания на сетях в Советском и Нижегородском районах Общество

Фото: АО “Теплоэнерго”

В Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода 24 апреля с полуночи до 17 часов пройдут испытания магистральных и квартальных тепловых сетей от Нагорной теплоцентрали на расчетную температуру теплоносителя.

Испытания тепловых сетей методом температурной волны проводятся с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных расширений.

Испытания являются обязательными диагностическими мероприятиями, которые проводятся один раз в пять лет при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

В ходе проводимых испытаний температура сетевой воды составит 150°С. Процесс будет тщательно контролироваться сотрудниками предприятия, в периметрах пролегания теплосетей будут дежурить ремонтные бригады и техника для оперативного устранения выявленных во время испытаний дефектов. Вдоль теплотрасс будут проводиться объезды и осмотры.

После испытания температурной волной специалисты тщательно осмотрят испытанные тепловые сети для определения дефектных участков трубопроводов или их элементов, сварных швов, проверят состояние компенсаторов, опор, запорной арматуры и другого сетевого оборудования.

В целях безопасности жителям Нижегородского и Советского районов в день проведения испытаний нужно избегать находиться и оставлять автомобили вблизи надземных теплотрасс и тепловых камер (люков). Если сотрудники "Теплоэнерго", контролирующие ход испытаний, попросят обойти какой-то участок, то необходимо это сделать.

В случае обнаружения признаков неисправностей на наружных тепловых сетях гражданам необходимо соблюдать осторожность и обращаться на горячую линию АО "Теплоэнерго" по телефону: 277-91-31.