Эксперт-мониторинг событий с 14 по 21 апреля 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Гибель крейсера "Москва". Правда против ЦИПСО

Эксперт "Минин – центра", к.и.н., доцент ННГУ им.Н.И. Лобачевского Сергей Кривов анализирует трагическую гибель 4 апреля 2022 года флагмана Черноморского флота крейсера "Москва" и, последовавшие информационные вбросы ЦИПСО.

Ни один военный корабль не связан с таким количеством загадок и спекуляций как этот крейсер. В украинском информационном сегменте он запомнился знаменитой фразой "русский корабль иди на….", якобы произнесенной одним из пограничников с острова Змеиный в ответ на предложение сдаться. Позднее это трансформировалось в интернет мем: "за русским кораблем".

Тем не менее, не составляет особого труда распознать в этой истории очевидные нестыковки. Прежде всего, трудно себе представить форму обращения должностного лица на военно-морском флоте: "Я русский военный корабль". Почему тогда не российский? Вообще, во время радиообменов используется стандартная фраза: "Говорит командир корабля [название]…". Затем после предложения сдаться последовала странная фраза: "В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", что вообще соответствует скорее терминологии ВВС, нежели флота, если конечно не считать глубинные бомбы, которые вряд ли могли быть применены по заставе пограничников на небольшом острове.

При этом 25 февраля официальные украинские власти объявили о гибели 13 пограничников после их отказа сдаться с присвоением им геройских званий посмертно. Однако сразу вслед за этим Министерство обороны РФ опубликовало кадры прибытия 82 украинских пограничников в Севастополь.

К годичной дате украинская сторона через ряд телеграмм каналов опубликовала ролик, в котором можно наблюдать выстрелы пусковой установки ракетами "Нептун", предположительно нанесшие роковой удар по боевому кораблю. Однако есть некоторые сомнения по поводу достоверности этих материалов. Согласно сообщениям, происшествие с крейсером произошло 20:42. Подчеркну, что 13 апреля 2022 г. заход солнца в районе Одессы наблюдался в 19:41, а учитывая скорость полета ракеты и расстояние от берега, она была выпущена не ранее, чем в 20:34.

Тем не менее, в ролике же мы явно видим светлое время суток. Более того, опубликованные снимки крейсера на следующий день не позволяют выявить каких-либо серьезных повреждений от попадания ракеты. Таковые очевидны на снимках в случае с британским эскадренным миноносцем Шеффилд[HSM Sheffield] в 1982 г. во время англо-аргентинской войны или американским фрегатом Старк [USS Stark], в который по ошибке был атакован иракским самолетом в 1987 г. во время ирано-иракской войны.

Хотя известно, что оба корабля были поражены французской противокорабельной ракетой Exocet, сопоставимой по своим характеристикам с украинским Нептуном. Кроме того, снимки показывают, что на борту нет ни одной шлюпки, а кран для их спускания на воду явно находится в вертикальном положении. Это свидетельствует, что моряки были эвакуированы и также опровергает спекуляции на тему гибели всего или большей части экипажа.

К сожалению, в последнее время была масса комментариев в которых преобладает мнение, что российский крейсер был отправлен к побережью в районе Одессы, не будучи достаточно оснащенным даже для противодействия ракетам Нептун, которые по сути созданы на базе советской противокорабельной ракеты Х-35 "Уран". При этом в прессе были сообщения, что это могла быть и американская ракета Harpoon. Однако известно, что обе ракеты имеют активные радиолокационные головки самонаведения, что позволяет их обнаруживать даже на советских РЛС, учитывая, что они обе дозвуковые.

Однако на снимках крейсера 14 апреля видно, что радар 3R41 "Волна", обеспечивающий слежение за воздушными целями корабельной пусковой установки С-300Ф находится в нейтральном положении, хотя при приближении объекта наблюдения он должен разворачиваться в её сторону. Это также опровергает и украинскую версию об "отвлекающем" манёвре нескольких БПЛА Bayraktar TB2, которые должны были "перегрузить" радиолокационное охранение Москвы в момент прилета Нептуна. Таким образом, очевидно, что Москва, у которой 5 различных радиолокационных систем должна была среагировать как минимум на "отвлекающие" украинские манёвры.

В версии с ракетной атакой может рассматриваться лишь единственная ракета, которая использует не радиолокационный, а инерциальный принцип действия головки самонаведения – это норвежская ракета NSM. При этом в прессе были сообщения о передаче норвежцами своего вооружения украинской стороне.

Такая ракета остается незаметной на финальной части своей траектории. Кроме того, она сделана из композитных материалов, что заметно повышает её невидимость. Очевидно, что штормовая погода 13 апреля в этой части Черного моря могла затруднить использование оптических каналов регистрации противокорабельных ракет. Другое дело, что у NSM меньшая в сравнении с другими ПКР масса боевой части – 125 кг, что делает её попадание менее чувствительным для корабля водоизмещением 11,5 тонн. Тем не менее, как причина детонации боекомплекта и последовавшего возникновения пожара данная ракета вполне может являться.

Скорее всего, версия о детонации боеприпаса и связанным с ним пожаром является наиболее достоверной. Собственно, она и была озвучена российскими военными. В этой связи не стоит исключать и версию с возникновением аварийной ситуации, приведшей к пожару и даже с организацией диверсии уже на борту судна, тем более что она высказывалась в информационном пространстве. Однако каких-либо доказательств этому нет. Хотя с чисто умозрительной точки зрения она вызывает не больше вопросов, чем наличие у Украины эффективных корабельных средств и отсутствие каких-либо попыток в течение целого года поразить ими другие корабли Черноморского лота РФ с явно меньшей защищенностью и мощью.

Региональная тема – Переселение граждан из ветхого жилья, есть повышение уровня благосостояния

Эксперт "Минин-центра", руководитель представительства Российского Союза строителей по Нижегородской области, председатель постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов отмечает, что повышение качества жизни и уровня благосостояния граждан является одним из ключевых национальных приоритетов, которому уделяется особое внимание. Для структурной, качественной и оперативной работы в направлениях, связанных с образованием, культурой, здравоохранением, экологией, предпринимательством, развитием дорожного хозяйства, формированием комфортной городской среды были разработаны государственные программы и национальные проекты. Безусловно, показатели реализации этих программ и проектов являются важным индикатором слаженной работы в регионе и стране в целом.

Высокие показатели реализации государственных программ, являются важной оценкой работы губернатора и правительства Нижегородской области, отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По словам замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова, регион участвует в 22 федеральных программах, направленных на повышение комфорта и безопасности жизни, стимулирование экономики, развитие культуры и поддержку села.

Отдельно хочу остановиться на реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Несмотря на все негативные факторы, с которыми строительной отрасли пришлось столкнуться в 2022 году, в регионе удалось сохранить положительную динамику реализации одной из главных задач, поставленных Президентом РФ, это переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Если обратиться к цифрам, то в 2022 году показатели по количеству расселяемых граждан составили 143,7%, по расселяемой площади - 115,5%. Планируется, что в 2023 году реализация этой программы будет завершена во второй половине года, с опережением на год. В качестве способов расселения жителей аварийных домов используются несколько путей:

- приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающих на условиях договора социального найма;

- выплата возмещения собственникам жилых помещений;

- строительство многоквартирных домов по муниципальному заказу;

- реализация договоров о развитии застроенных территорий.

Особо хочу отметить такой важный момент, как возобновление в регионе программы по строительству муниципального жилья. Ее реализация позволит не только выполнить показатели национального проекта по снижению доли аварийного жилого фонда, но и предоставит возможность освободить территории для перспективного жилищного строительства и обеспечить рост темпов ввода нового жилья.

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию многоквартирный дом №2 (по генплану), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Васильева, 33 и многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дружаева, д.1а. Квартиры в этих домах предназначены для расселения жителей из аварийного фонда. Безусловно, это отражает положительную тенденцию в работе по реализации государственных программ.

Муниципальная тема – Защита от песчаных бурь

Эксперт "Минин-центра", директор Архитектурно-ландшафтного центра "Архиленд", канд. арх., академический советник РАЕН Ольга Воронина считает, что защита горожан от песчаных бурь опирается на городскую экологическую и коммунальную стратегию и принципы развития региона. Здоровье жителей Нижегородской агломерации напрямую зависит от воздуха, которым они дышат. А чистый воздух нам обеспечивают живые зеленые растения и закрытые ими поверхности. Принципиальное значение имеет задача сокращения открытых ветру и солнце пылящих поверхностей земли и песка везде, где только возможно. Если нет возможности сделать плотный травянистый покров из многолетних трав, блоки из кустарников, высадить массивы деревьев, то, как минимум, замульчировать все открытые поверхности древесной корой, щепой, гравием, керамзитом или другими мелкими искусственными материалами. Мульча должна пропускать воздух, сохранять влагу и не позволяет почве превращаться в пыль и попадать при порывах ветра в наши легкие. Самым лучшим мульчирующим материалом являются сами почвопокровные растения.

Важно, чтобы многолетние травы вдоль проезжей части и у тротуаров прилегали сразу к бордюру или к полосе мульчирующего материала. При этом мы должны и можем рассчитывать на процессы естественного зарастания многолетними травами любых открытых поверхностей, не мешать природе в этом, а напротив всячески помогать им и поддерживать как минимум интенсивным орошением. Везде в городе, где возможно улучшать почвенные условия, и подсевать семена многолетних трав, подсаживать кустарники и мульчировать приствольные круги.

Очистить воздух в городе могут только растения, они же могут собрать пыль на своих листьях и постепенно сделать ее опять почвой. Простая и понятная закономерность: чем больше зелени, тем меньше пыли и, соответственно, больничных листов у жителей. И нагрузка на врачей меньше, и люди чувствуют себя лучше.

Одна из важнейших проблем оздоровления наших территорий - трудности поиска воды для полива в жаркое время при том, что город стоит на двух больших реках. Рассчитывать на поливомоечные автомобили не приходится в полной мере, потому что в теплую погоду объём воды для полива нужен значительный поливомоечных машин не хватает. Для дерева надо 10 ведер воды, для кустарника 4-6 ведер, да и живые зеленые лужайки надо поливать. Дождей иногда не бывает по нескольку недель и именно в это время гибнут наши зеленые друзья. Пришло время возвращаться к созданию повсеместно водоразборных колонок, к которым можно подключить шланги и помочь растениям спасти нас.

Другая широко распространенная, финансово-затратная и неполезная для жителей и растений операция - кошение газона. Без разумного регулирования операций в коммунальном хозяйстве нам проблем не решить.

Вопросы управления городскими зелеными насаждениями важная и интересная тема и подходить к ней надо грамотно. Тогда и горожане будут довольны, и города красивее, и городская казна целее.