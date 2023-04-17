Парковку грузовиков запретят на проспекте 70 лет Октября в Нижнем Новгороде с 12 мая

В Сормовском районе Нижнего Новгорода с 12 мая начнут действовать ограничения на остановку и стоянку грузовых транспортных средств на проспекте 70 лет Октября. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
Согласно информации, парковку грузовиков запретят на участке от проспекта Кораблестроителей до улицы Светлоярской.
Как уточнили в ведомстве, изменения вводятся в связи с многочисленными обращениями местных жителей. Они жаловались, что припаркованные большегрузы занимают одну полосу для движения на протяжении практически всего проспекта. Также из-за них плохо видно людей, переходящих проспект по нерегулируемым пешеходным переходам.
Ранее сообщалось, что запрет парковки для всех видов транспорта ввели на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде. А в Ленинском районе ввели запрет на остановку и стоянку транспортных средств по обеим сторонам улиц Героя Попова и Баумана.
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