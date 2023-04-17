Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 апреля 2023 17:45  [9] Тепло в домах Нижнего Новгорода станут отключать с 24 апреля
21 апреля 2023 17:37  [28] Нижегородское "Теплоэнерго" заменит почти километр магистральных трубопроводов по улице Сергея Акимова
21 апреля 2023 17:02  [78] Нижегородские муниципальные детские лагеря пополнились новым автотранспортом
21 апреля 2023 16:25  [101] Парковку грузовиков запретят на проспекте 70 лет Октября в Нижнем Новгороде с 12 мая
21 апреля 2023 16:03  [114] Конкурс детских рисунков "Экологический Нижний" стартует в Нижнем Новгороде
21 апреля 2023 15:02  [229] "Бессмертный полк" в Нижегородской области 9 мая состоится в новом формате
21 апреля 2023 14:04  [131] Владислав Атмахов провёл экологический урок в одной из школ Нижнего Новгорода
21 апреля 2023 13:02  [160] Нижегородское "Теплоэнерго" проведет испытания на сетях в Советском и Нижегородском районах
21 апреля 2023 12:37  [217] Более 1,5 млрд рублей будет направлено на подготовку школ и садиков Нижнего Новгорода к новому учебному году
21 апреля 2023 12:28  [240] Удлиненный поезд "Ласточка" станет курсировать между Москвой и Нижний Новгородом на майские праздники
Общество

Парковку грузовиков запретят на проспекте 70 лет Октября в Нижнем Новгороде с 12 мая

21 апреля 2023 16:25  [101] Общество

В Сормовском районе Нижнего Новгорода с 12 мая начнут действовать ограничения на остановку и стоянку грузовых транспортных средств на проспекте 70 лет Октября. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, парковку грузовиков запретят на участке от проспекта Кораблестроителей до улицы Светлоярской.

Как уточнили в ведомстве, изменения вводятся в связи с многочисленными обращениями местных жителей. Они жаловались, что припаркованные большегрузы занимают одну полосу для движения на протяжении практически всего проспекта. Также из-за них плохо видно людей, переходящих проспект по нерегулируемым пешеходным переходам.

Ранее сообщалось, что запрет парковки для всех видов транспорта ввели на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде. А в Ленинском районе ввели запрет на остановку и стоянку транспортных средств по обеим сторонам улиц Героя Попова и Баумана.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Парковка Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph