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Общество

Вячеслав Володин предложил ограничить дистанционное обучение в школах

21 апреля 2023 11:45  [149] Общество

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что дистанционные форматы обучения должны применяться в школах в исключительных случаях, когда невозможно очное присутствие учеников. Его слова приводит телеканал "360".

По словам парламентария, ему поступает много жалоб от родителей, что после окончания пандемии коронавируса продолжает использоваться дистанционное обучение, из-за чего уровень знаний школьников падает.

К минусам онлайн-преподавания он также отнёс отсутствие живого общения учеников с педагогами, невозможность точно узнать, сам ли ребёнок выполняет задания.

Вячеслав Володин также заметил, что не все семьи могут купить компьютер и создать комфортные условия для обучения детей дома.

Председатель Госдумы сослался на информацию от представителей вузов по итогам приемной кампании 2022 года. Они отметили снижение результатов ЕГЭ по физике и математике, поскольку в 2020-2021 годах эти предметы ученикам приходилось изучать на дистанте.

"Жизнь показала: дистанционное образование не может быть полноценной заменой классического", — подчеркнул Володин и предложил использовать онлайн-обучение только в исключительных ситуациях. К ним он отнёс сильные морозы, распространение вирусных болезней и обеспечения мер безопасности.

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Теги:
Госдума Образование Школы
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