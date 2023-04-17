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Экономика

Сеть аптек Нижнего Новгорода стала очередным участником нацпроекта "Производительность труда"

21 апреля 2023 17:30  [49] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское ООО "Алтея" (входит в состав УК "Максавит") приступило к внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда". Об этом сообщил министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов.

В настоящее время эксперты Регионального центра компетенций уже приступили к аудиту аптечной сети, по результатам которого ожидаются предложения по улучшению качества работы.

Всего на сегодняшний день в Нижегородской области 214 предприятий уже внедряют бережливые технологии в рамках данного нацпроекта.

Как отметил глава нижегородского Минпрома, среди участников представлены компании самых разных сфер, в том числе и аптечные сети.

Так, "Нижегородская областная фармация" по результатам внедрения бережливых технологий сократила время сбора заказов на 10 процентов.

Ранее сообщалось, что производство геотекстиля на нижегородском предприятии увеличено на треть благодаря бережливым технологиям.

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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Теги:
Производительность труда Промышленность
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