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Общество

Тепло в домах Нижнего Новгорода станут отключать с 24 апреля

21 апреля 2023 17:45  [34] Общество

Глава Нижнего Новгорода сообщил о завершении отопительного сезона с 24 апреля.

Как рассказал глава города в своем Telegram-канале, уже с предстоящего понедельника тепло в многоквартирных домах Нижнего Новгорода начнут отключать.

По словам мэра, прогнозы погоды на предстоящую неделю положительные: днем обещают до +20 и стабильную плюсовую температуру в ночное время.

"Все погодные нормативы были соблюдены с запасом, поэтому решили централизованно отключать отопление в городе", - уточнил он. 

Юрий Шалабаев также отметил, что с завершением отопительного сезона коммунальные службы сразу же начнут подготовку к предстоящей зиме, с учетом необходимых ремонтов на сетях.

 

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Теги:
Теплоснабжение Юрий Шалабаев
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