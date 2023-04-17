Тепло в домах Нижнего Новгорода станут отключать с 24 апреля

Глава Нижнего Новгорода сообщил о завершении отопительного сезона с 24 апреля.
Как рассказал глава города в своем Telegram-канале, уже с предстоящего понедельника тепло в многоквартирных домах Нижнего Новгорода начнут отключать.
По словам мэра, прогнозы погоды на предстоящую неделю положительные: днем обещают до +20 и стабильную плюсовую температуру в ночное время.
"Все погодные нормативы были соблюдены с запасом, поэтому решили централизованно отключать отопление в городе", - уточнил он.
Юрий Шалабаев также отметил, что с завершением отопительного сезона коммунальные службы сразу же начнут подготовку к предстоящей зиме, с учетом необходимых ремонтов на сетях.
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