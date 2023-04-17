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Общество

ГОСТ по переработке просроченной еды внедрят в России с 1 июня

21 апреля 2023 17:54  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Рсстандарт зарегистрировал ГОСТ Р 70718-202, разработанный Российским экологическим оператором. Об этом сообщил телеканал "360".

Новые национальные стандарты устанавливают методологию по утилизации органических отходов, включая просроченную еду и остатки пищи.

Отмечается. что применение стандарта обеспечит при утилизации ТКО производить продукцию, востребованную в различных сферах хозяйственной деятельности в целях максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот, в том числе - питательные грунты и органические удобрения.

ГОСТ Р 70718-2023 распространяется на органические фракции ТКО, а также на растительные отходы, относящиеся к ТКО, и отходы кухонь и предприятий общественного питания.

Новый ГОСТ вступит в силу с 1 июня 2023 года.

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Теги:
Мусор Отходы Росстандарт
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