ГОСТ по переработке просроченной еды внедрят в России с 1 июня

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Рсстандарт зарегистрировал ГОСТ Р 70718-202, разработанный Российским экологическим оператором. Об этом сообщил телеканал "360".
Новые национальные стандарты устанавливают методологию по утилизации органических отходов, включая просроченную еду и остатки пищи.
Отмечается. что применение стандарта обеспечит при утилизации ТКО производить продукцию, востребованную в различных сферах хозяйственной деятельности в целях максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот, в том числе - питательные грунты и органические удобрения.
ГОСТ Р 70718-2023 распространяется на органические фракции ТКО, а также на растительные отходы, относящиеся к ТКО, и отходы кухонь и предприятий общественного питания.
Новый ГОСТ вступит в силу с 1 июня 2023 года.
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