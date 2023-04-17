Мурат Керефов: "Нижегородская область достигла хороших показателей по вовлечению предприятий в нацпроект "Производительность труда" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов высоко оценил эффективность работы по привлечению предприятий к участию в нацпроекте "Производительность труда" в Нижегородской области.

"Нижегородская область достигла хороших показателей по вовлечению предприятий в нацпроект "Производительность труда". Его участниками в регионе стало уже больше 210 компаний. Эффект от бережливых технологий, которые лежат в основе нацпроекта, отметил наш Президент, когда заявил, что необходимо расширить нацпроект "Производительность труда" и внедрять бережливые технологии повсеместно. В этом помогает и Федеральный центр компетенций, и региональные центры в 60 субъектах федерации", — отметил Мурат Керефов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что работа по внедрению бережливых технологий в Нижегородской области началась еще в 2017 году, а нацпроект помог ее систематизировать и существенно расширил возможности для предприятий.

"Участие в нацпроекте "Производительность труда" - наверное, самая эффективная мера поддержки из тех, которые позволяют улучшить показатели предприятия без больших дополнительных вложений. Бизнес это видит, поэтому интерес к бережливым технологиям серьезный. Стимулом также служат дополнительные меры поддержки для участников нацпроекта – бесплатные обучения и стажировки, льготный заем Фонда развития промышленности. Будем и дальше поддерживать этот интерес. Наш регион крайне заинтересован в повышении конкурентоспособности местного бизнеса", - подчеркнул Глеб Никитин.

Реализацию нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области курирует региональный Минпром. По словам руководителя ведомства Максима Черкасова, в нацпроекте в регионе участвуют компании самых разных направлений деятельности.

"Сегодня среди участников нацпроекта в Нижегородской области – не только промышленные предприятия, но и организации торговли, сферы услуг и логистики. Бережливые технологии одинаково эффективно работают для всех направлений бизнеса. Так, по данным Федерального центра компетенций, выработка у региональных предприятий-участников нацпроекта, в среднем, выросла на 42 процента", - рассказал министр.

В ходе рабочей поездки в регион Мурат Керефов посетил завод "Инком". В визите также приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, министр экономического развития и инвестиций Денис Исмагилов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.

Компания приступила к внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта в 2020 году. Предприятие производит жгуты проводов, которые применяются повсеместно: на транспорте, в промышленном и бытовом оборудовании. Также предприятие разрабатывает индивидуальные проекты для различных сфер промышленности.

На заводе "Инком" помощь экспертов в организации производства позволила на треть повысить производительность и на 46% - выручку компании. Реорганизация пространства открыла возможности для дальнейшего расширения предприятия на основе технологий бережливого производства.

"За последние годы у нас был расширен инженерно-технический центр, запущен проект по внедрению адаптивного управления производством с применением технологий искусственного интеллекта, удалось повысить уровень производительности труда в два раза. Это стало возможным благодаря государственной поддержке и участию завода в национальном проекте. Сейчас для нас главной задачей становится реализация государственной стратегии по импортозамещению в России", - рассказал директор завода "Инком" Александр Сколков.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин и Мурат Керефов обсудили реализацию механизма СЗПК в Нижегородской области.