Глеб Никитин и Мурат Керефов обсудили реализацию механизма СЗПК в Нижегородской области Экономика

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

СЗПК — это новый инструмент поддержки инвестиций, разработанный под руководством первого заместителя председателя Правительства Андрея Белоусова. Механизм предоставляет гарантию неизменности условий реализации инвестиционного проекта и возможность компенсации инфраструктурных затрат.

"Механизм СЗПК новый, но его уже применяют 52 проекта в 33 регионах. В Нижегородской области заключено два соглашения о защите и поощрении капиталовложений на 158 миллиардов рублей. СЗПК может получить любая компания, если соответствует условиям. Нет никакого приоритетного отбора проектов. А сам механизм совместим со всеми другими мерами государственной поддержки", — сказал замминистра экономического развития РФ.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, правительство региона уделяет большое внимание вопросам поддержки инвестиционной деятельности и формирования благоприятного инвестиционного климата. Нижегородская область занимает пятое место рейтинга состояния инвестклимата АСИ. За четыре года произошел рост на 65 позиций. В экономику региона за этот период было инвестировано около 1,5 трлн рублей. По итогам 2022 года, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 1%. Этому способствовала, в частности, реализация значимых инфраструктурных проектов.

"Для поддержки инвесторов доступны все механизмы, которые себя положительно зарекомендовали: это льготы резидентам ОЭЗ и ТОСЭР, СПИК, механизм "1704". Кроме того, в регионе оказывается господдержка организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты, в виде льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество. Объем такой поддержки за прошлый год превысил семь миллиардов рублей. В настоящее время активно внедряем новый механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Им уже воспользовались две наши компании - из металлургической отрасли и сферы мясопереработки", - сказал Глеб Никитин.

Также Мурат Керефов провел совещание с представителями регионов и бизнеса Приволжского федерального округа. Были озвучены предложения о совершенствовании использования механизма СЗПК.

Ранее сообщалось, что более 460 млрд рублей было инвестировано в основной капитал в Нижегородской области в 2022 году.