Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
21 апреля 2023 12:47  [61] Глеб Никитин и Мурат Керефов обсудили реализацию механизма СЗПК в Нижегородской области
20 апреля 2023 18:06  [239] Лимит бесплатного использования цифрового кошелька в России ограничили 300 тысячами рублей в месяц
20 апреля 2023 15:14  [263] Почти 245 млн рублей дополнительно направят на ремонт дорог в Нижегородской области в 2023 году
19 апреля 2023 18:06  [337] Нижегородская область стала третьей в ПФО по объёму отгруженной продукции предприятиями обрабатывающей промышленности в 2022 году
19 апреля 2023 17:03  [362] Газификация 25 крупных посёлков запланирована в Нижегородской области к 2025 году
18 апреля 2023 18:38  [371] Весенние посевные работы начались уже в 27 муниципалитетах Нижегородской области
17 апреля 2023 09:50  [337] Огурцы, пиломатериалы и мужские ветровки подешевели в Нижегородской области
15 апреля 2023 19:24  [568] Более 3 тысяч человек посетили региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Нижегородской области
15 апреля 2023 11:16  [531] Нижегородские компании могут получить гранты от фонда "Сколково"
14 апреля 2023 15:54  [505] Делегация ПАО "Газпром" посетила АПЗ
Экономика

Глеб Никитин и Мурат Керефов обсудили реализацию механизма СЗПК в Нижегородской области

21 апреля 2023 12:47  [61] Экономика
Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

СЗПК — это новый инструмент поддержки инвестиций, разработанный под руководством первого заместителя председателя Правительства Андрея Белоусова. Механизм предоставляет гарантию неизменности условий реализации инвестиционного проекта и возможность компенсации инфраструктурных затрат.

"Механизм СЗПК новый, но его уже применяют 52 проекта в 33 регионах. В Нижегородской области заключено два соглашения о защите и поощрении капиталовложений на 158 миллиардов рублей. СЗПК может получить любая компания, если соответствует условиям. Нет никакого приоритетного отбора проектов. А сам механизм совместим со всеми другими мерами государственной поддержки", — сказал замминистра экономического развития РФ.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, правительство региона уделяет большое внимание вопросам поддержки инвестиционной деятельности и формирования благоприятного инвестиционного климата. Нижегородская область занимает пятое место рейтинга состояния инвестклимата АСИ. За четыре года произошел рост на 65 позиций. В экономику региона за этот период было инвестировано около 1,5 трлн рублей. По итогам 2022 года, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 1%. Этому способствовала, в частности, реализация значимых инфраструктурных проектов.

"Для поддержки инвесторов доступны все механизмы, которые себя положительно зарекомендовали: это льготы резидентам ОЭЗ и ТОСЭР, СПИК, механизм "1704". Кроме того, в регионе оказывается господдержка организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты, в виде льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество. Объем такой поддержки за прошлый год превысил семь миллиардов рублей. В настоящее время активно внедряем новый механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Им уже воспользовались две наши компании - из металлургической отрасли и сферы мясопереработки", - сказал Глеб Никитин.

Также Мурат Керефов провел совещание с представителями регионов и бизнеса Приволжского федерального округа. Были озвучены предложения о совершенствовании использования механизма СЗПК.

Ранее сообщалось, что более 460 млрд рублей было инвестировано в основной капитал в Нижегородской области в 2022 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Инвестиции экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph