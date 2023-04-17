Нижегородские архивисты в преддверии Дня Победы собирают материалы для "Книг памяти" во всех муниципалитетах региона Общество

Комитет по делам архивов Нижегородской области в преддверии празднования 78-й годовщины Победы активизирует работу по сбору информации для "Книг памяти" во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщили в ведомстве.

Сбор недостающей информации и дополнительных сведений проводится не по архивным документам военкоматов или госархивов – там она к настоящему времени практически завершена. Сейчас основные источники информации – материалы музеев (в том числе школьных), библиотек, муниципальных архивов, личных коллекций.

В настоящее время во всех муниципалитетах региона созданы рабочие группы, выверяющие сведения, ранее подготовленные военкоматами и опубликованные в областной "Книге памяти". На данный момент удалось дополнить или уточнить сведения о более чем 15 000 участниках войны. Завершить эту работу предполагается к 2024 году.

В целях представления более полной информации о том или ином участнике Великой Отечественной войны архивисты просят жителей региона при наличии в семейных архивах документальных свидетельств: копий (сканов) фотографий, солдатских и офицерских книжек, похоронных извещений, наградных документов, автобиографий, писем - обращаться к ответственным лицам рабочей группы, созданной при администрации района (округа). Также имеющуюся информацию можно направить в Комитет по делам архивов Нижегородской области на адрес электронной почты: official@arhiv.kreml.nnov.ru.

Работа над созданием электронных "Книг памяти" в Нижегородской области ведется архивистами с июня 2021 года в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина в целях увековечения памяти участников Великой Отечественной войны в малых населенных пунктах России.