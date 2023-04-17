Количество телемедицинских консультаций в Нижегородской области выросло в 2022 году почти на 40% Общество

Медицинские организации Нижегородской области в 2022 году провели 10 100 телемедицинских консультаций, что почти на 40% выше, чем в 2021-м. Об этом сообщили в территориальном фонде ОМС Нижегородской области.

В 2022 году в регионе было проведено 6173 телемедицинские консультации.

Как отметили в отделении фонда, врачи отдаленных районных больниц и поликлиник получают дистанционные консультации профильных специалистов НОКБ им. Н.А. Семашко, областной детской клинической больницы, областного онкодиспансера, Городской клинической больницы №5, СККБ им. Б.А. Королева. При этом ведущие стационары региона находятся на связи с федеральными клиниками - национальными медицинскими исследовательскими центрами (НМИЦ).

"В 2022 году на проведение телемедицинских консультаций из средств ОМС было выделено 3,96 миллиона рублей. По сравнению с 2021 годом количество консультаций по системе «врач-врач» возросло почти вдвое. Более 1000 раз нижегородские врачи по каналам телемедицины обращались к специалистам ведущих федеральных клиник, в 2021 году таких обращений было чуть более 600", - сообщила руководитель территориального фонда ОМС Нижегородской области Светлана Ермолова.

Специалисты отмечают, что телемедицина сыграла важную роль в пандемию COVID-19, а сейчас наиболее востребованными остаются телемедицинские консультации по профилям «онкология» и «сердечно-сосудистая хирургия».

"Нижегородский онкодиспансер стал первым в России участником пилотного проекта дистанционного мониторинга пациентов с онкозаболеваниями на телемедицинской платформе «Гостелемед». Пациент ежедневно вносит данные о состоянии здоровья, все это отображается в личном кабинете врача. Доктор оценивает состояние и динамику, при необходимости может назначить очную или телемедицинскую консультацию. При резком ухудшении состояния пациент без промедления получает направление на госпитализацию", - сообщил главный врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Сергей Гамаюнов.

Предполагается, что после пилотной реализации проекта в НОКОД сервис станет доступен пациентам с онкологическим диагнозом и врачам по всей стране.



В дальнейшем фонд ОМС планирует внедрить дистанционный мониторинг состояния здоровья на дому у пациентов с болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом.



СПРАВКА:

Порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий утвержден приказом Минздрава от 30 ноября 2017 года №965н. В документе выделено два направления телемедицинских консультаций: «врач – врач» (консилиум врачей) – по вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, целесообразности перевода в специализированное отделение медицинской организации либо медицинской эвакуации; «врач – пациент» - по вопросам профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента. Диагноз в обоих случаях поставить нельзя, речь идет только о коррекции уже имеющегося диагноза либо принимается решение об очной консультации.