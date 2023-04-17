Более 250 заявок уже принято для участия в форуме "Сильные идеи для нового времени" Общество

Более 250 заявок уже принято для участия в форуме "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия https://ideas-forum.ru/.

Как рассказал помощник Президента России Максим Орешкин, большинство проектов связаны с социальной тематикой.

Он подчеркнул, что социальные вопросы являются темой номер один по мнению участников предстоящего мероприятия.

По словам Максима Орешкина, все проекты-победители - и форума, и конкурса брендов, который проходит в рамках форума, - будут представлены на самом высоком уровне и получат необходимую поддержку, в том числе гранты.

"Если проект доходит до финала, значит, он находится в высокой степени вероятности реализации. Главное, что получит человек, - это поддержку в реализации своей идеи от органов власти, от крупного бизнеса", - отметил Максим Орешкин.

Подать свою идею на форум или принять участие в конкурсе брендов можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Проекты на форум "Сильные идеи для нового времени" принимаются по шести направлениям: Национальная экологическая инициатива, Национальная технологическая инициатива, Национальная социальная инициатива, Национальная кадровая инициатива, цифровые сервисы и предпринимательство.

Ранее сообщалось, что нижегородцев пригласили к участию в форуме "Сильные идеи для нового времени".

