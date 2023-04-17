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Общество

Наталья Садыкова: Вакцинация - это эффективно и гораздо дешевле, чем лечить само заболевание

24 апреля 2023 17:09  [35] Общество
Наталья Садыкова

Наталья Садыкова

В поддержку Всемирной Единой недели иммунизации замруководителя Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова на площадке НОИЦ провела онлайн-конференцию под девизом "Каждая доза имеет значение". Специалист ответила на самые актуальные вопросы, касающиеся прививок.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что вакцинопрофилактика позволяет предотвращать распространение среди населения многих опасных инфекций - это эффективно и гораздо дешевле, чем лечить само заболевание.

В Нижегородской области вакцинация ведётся в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок, который включает прививки против 12 болезней: туберкулёза, пневмонии, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции типа b, коклюша, полиомиелита, гепатита В, кори, краснухи, паротита, гриппа. Эти прививки можно сделать в государственных поликлиниках по месту жительства, учёбы или работы. Также имеется Календарь прививок по эпидемическим показаниям - от чумы, бешенства, холеры, бруцеллёза и т.д.

Благодаря широкому охвату населения вакцинацией в Нижегородской области с 2011 года не зарегистрировано ни одного случая дифтерии, с 2013 - краснухи, с 1976 года не зафиксировано ни одного заболевшего полиомиелитом, а заболеваемость острым вирусным гепатитом В снизилась до единичных случаев.

Но при вакцинации важно не нарушать действующую схему, если она подразумевает несколько этапов. По статистике Нижегородского Роспотребнадзора, дети, которые вакцинировались в соответствии с Национальным календарём, получали более стойкий иммунитет по сравнению со взрослыми.

Каждый взрослый должен знать свой прививочный статус - при необходимости, его можно уточнить в поликлинике. Так, необходимо иметь три прививки от гепатита В (они могут быть сделаны в детстве), две прививки против кори, две прививки против краснухи для женщин до 25 лет.

Наталья Садыкова уточнила, что определённые категории граждан прививаются в соответствии с Национальным календарём в обязательном порядке, поскольку подпадают в группу риска по инфекции. Если же человек не входит в данную категорию, но хочет сделать прививку самостоятельно - он может обратиться в коммерческую организацию.

Такой прививкой является, например, вакцинация от клещевого энцефалита, очень опасного заболевания, передающегося через укусы клещей.

Для выработки стойкого иммунитета от любого заболевания после прививки потребуется порядка 4 недель - до этого времени нужно соблюдать меры безопасности.

Специалисты Роспотребнадзоре особо указывают, что не надо откладывать на потом те прививки, которые нужно сделать во время эпидемиологических угроз: именно причина "не успели" озвучивается заболевшими, например, корью. И хотя в Нижегородской области эпидситуация по данному заболеванию пока остаётся спокойной, на фоне подъёма заболеваемости в целом по стране рекомендована вакцинация.

Она проводится по действующему календарному плану: детям до 17 лет, взрослым в возрасте до 35 лет (включительно) не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках, а также взрослым до 55 лет из групп риска.

Если вы не знаете свой прививочный статус по кори и есть желание вакцинироваться - вы можете спокойно прийти в поликлинику и сделать прививку, подчеркнула Наталья Садыкова: получение дополнительной дозы не приведёт к ухудшению самочувствия, зато вы будете иметь гарантированный иммунитет.

В Национальный календарь прививок в перспективе будет включена вакцина от ветряной оспы, а пока нижегородцам доступна платная профилактика в частных медицинских центрах. В Роспотребнадзоре рекомендуют не пренебрегать этой прививкой, поскольку осложнения после перенесённого заболевания могут проявиться даже в пожилом возрасте - например, в виде опоясывающего лишая.

Все вопросы по проведению иммунизации нижегородцы могут задать по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

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Теги:
Вакцина Здоровье Роспотребнадзор
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